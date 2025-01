Rodri: Izjava Ronalda o Zlatnoj lopti iznenađujuća

Fudbaler Mančester sitija Rodri rekao je da su iznenađujuće tvrdnje Kristijana Ronalda da je Zlatnu loptu za najboljeg igrača sveta 2024. godine zaslužio igrač Real Madrida Vinisijus Žunior.

Rodri je krajem oktobra dobio Zlatnu loptu, a Real Madrid i Vinisijus su bojkotovali dodelu nagrada u Parizu, pošto su smatrali da je igrač Sitija nezasluženo nagrađen i da je prestižno priznanje trebalo da bude dodeljeno Vinisijusu.

Brojni fudbaleri su se oglašavali povodom toga, među kojima i petostruki osvajač Zlatne lopte Ronaldo, koji je rekao da „nije fer“ to što nagradu nije dobio Vinisijus, koji je sa klubom osvojio Ligu šampiona i postigao gol u finalu (2:0) protiv Borusije iz Dortmunda.

„Mislim da je Vinisijus zaslužio Zlatnu loptu. To nije bilo fer i reći ću to pred svima. Dali su je Rodriju, i on ju je zaslužio, ali trebalo je da je dodele Vinisijusu pošto je osvojio Ligu šampiona i bio strelac u finalu“, rekao je tada Ronaldo na dodeli fudbalskih nagrada u Dubaiju.

Rodri je odigrao 50 utakmica u svim takmičenjima prošle sezone, odbranio je titulu u Premijer ligi sa Sitijem, a sa reprezentacijom Španije osvojio je Evropsko prvenstvo u Nemačkoj, gde je bio proglašen za najboljeg igrača turnira.

On je u intervjuu za španski AS rekao da je Ronaldova izjava iznenađujuća.

„To je bilo iznenađenje, zaista, pošto on najbolje od svih zna kako ovo funkcioniše i kako se osvajač ove nagrade bira. Ove godine, novinari koji su glasali odlučili su da bi ja trebalo da je dobijem. Verovatno su isti ti novinari u nekom trenutku glasali da je on (Ronaldo) dobije i pretpostavljam da je tada pristao“, rekao je Rodri, preneo je Jurosport.

Rodri je pokidao ligamente kolena u septembru tokom utakmice protiv Arsenala (2:2) i propustiće najveći deo ove sezone.

On je rekao da bi želeo da se vrati na teren pre kraja sezone i pomogne ekipi Pepa Gvardiole, koja je ostvarila samo jednu pobedu u poslednjih devet prvenstvenih utakmica.

„Mi smo u kritičnoj situaciji. Uvek sam govorio da kada ima odsustnih igrača na određenim pozicijama, ekipa oseća posledice. To smo iskusili prethodnih godina sa (Kevinom) De Brujneom ili nekim drugim igračem koji je dugo bio odsutan. To je vreme kada ekipa mora da bude ujedinjena“, naveo je španski fudbaler.

Rodri je rekao da su usponi i padovi deo sporta i da ima mesta za napredak do kraja sezone.

„Fudbal se menja. Ne mislim da će ovaj trenutak biti vrlo značajan ni po dobrom ni po lošem. Prolazite kroz faze tokom čitave godine, sezone su duže, a važni su zrelost i smirenost. Naravno, ne smete se opustiti ni verovati da će se to promeniti preko noći. To se u fudbalu ne dešava. Mora postepeno da se popravlja, morate da pokušate da pobedite, ali bez panike“, naveo je Rodri.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com