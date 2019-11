„Rodžer Federer je skroman, a mladi teniser su arogantni“

Član obezbeđenja teniskog turnira u Bazelu po imenu Huan otkrio je nedavno u jednom u intervjuu kako izgleda raditi sa Rodžerom Federerom.

– Očekivao sam da bude mnogo arogantniji. Ali malo je tenisera koji su tako prizemni kao Federer. On ima milione na računu i skupe ugovore sa sponzorima, ali to nećete primetiti kada razgovarate sa njim. Zbog toga njega svi poštutuju i cene – ispričao je Huan i opisao kakav odnos imaju mlađi teniser i kako se oni ponašaju na turnirima.

– Niko ni sa kim ne priča. Uspeh im je udario u glavu, a članovi osoblja su za njih go***a. Ti tinejdžeri ne poštuju nikog. Federer je sušta suprotnost od njih, pravi gospodin uz kog se osećate kao deo tima. On je iskren, toplo dočeka svakog, čak i kada nema kamera okolo. Pozdravi vas i pita vas kako ste- I zaista to želi da zna. Druge sportiste to uopšte ne zanima – rekao je član obezbeđenja.