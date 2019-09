Rodžer otvorio dušu: Plakao sam… (video)

Rodžer Federer otkrio je da je plakao posle poraza od Novaka Đokovića u finalu ovogodišnjeg Vimbldona.

Švajcarac je imao dve vezane meč lopte na svoj servis, ali je na kraju Đoković slavio sa 13:12 u petom setu.

“Poslednji put kada sam plakao? Pre dva meseca na Vimbldonu. Na terenu i na dodeli pehara sam suzdržavao suze. Onda sam došao u svlačionicu i na prvi komentar tipa ‘nisi imao sreće, bio si tako blizu‘… Tu sam se slomio i pustio koju suzu“, priznao je Federer u intervjuu za Gazetu delo Sport, u intervjuu koji je kao novinar radila slavna skijašica Mikaela Šifrin.

Takođe, Federer se osvrnuo i na to kakav je osećaj kada ga novinari pitaju kada će da se povuče.

“Danas me to ne dotiče. Bilo je čudnije pre desetak fodina – pitali su me o penziji već kada sam osvojio Rolan Garos (2009). I rekao sam: ‘Koliko imam godina, imam samo 28!‘ Mislio sam da ću igrati barem do 32-33, posle je samo išlo svojim tokom narednih godina. Sada kao da me pitaju to na svakoj konferenciji, ali ni ja ne znam kada ću se povući“, kaže Švajcarac.

Federer je rekao da je kao dete maštao o tome da upozna Pita Samprasa ili Stefana Edberga, kao i Majkla Džordana, a kaže da je bilo ludo iskustvo upoznati papu.

(Saša Ozmo, sportklub.rs, N1)