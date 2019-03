Rogan: Iskoristili smo opterećenje Partizana

BEOGRAD – Trener fudbalera Spartaka iz Subotice Predrag Rogan istakao je da je njegova ekipa danas zaslužila pobedu nad Partizanom (3:1) u 27. kolu Superlige.

„I najavi utakmice sam rekao da očekujem motivisan Partizan, da se iskupi za dva poraza. Znali smo da ima imperativ pobede i opterećenje zbog rezultata. Mi smo iskoristili ovaj drugi momenat. Pre utakmice sam nagovestio da, ako budemo na nivou prethodnih mečeva, gledaoci mogu da očekuju zanimljivu utakmicu, što je na kraju i bilo. Iskoristili smo svoje šanse i zasluzeno pobedili“, rekao je Rogan novinarama posle meća.

Šef stručnog staba Spartaka istakao je da je ovom pobedom ništa nisu rešili oko borbe za opstanak.

„Ova pobeda je ništa drugo do osvojena nova tri boda. Hoćemo da se odmorimo, da se pripremimo za Lučane i dalje. Ništa nismo uradili, tek predstoji borba“, rekao je Rogan.

On se osvrnuo i na odličnu partiju Stefana Denkovića, strelca prvog i asistenta kod trećeg gola.

„Kolektiv izbacuje pojedinca. Bili smo kao kolektiv, danas je bio Denković, prethodnu Obradović. Ne može jedan igrač bez podrške ekipe. On je danas nosio tim, a po kvalitetu to treba i da bude. Denković je postavio standardne ispod kojih ne sme da ide. Na njemu je opterecenje da tako nastavi dalje“.

O incidentu pred tunelom, gde je nastala gužva zbog sukoba Filipa Kljajića i Stefana Miloševoća, Rogan kaže da se takve stvari dešavaju.

„NIisam bio prisutan. Sve je to sastavni deo uzavrele atmosfere, ambijenta. Mi smo sportisti i treba da budemo dostojanstveni i u pobedi i u porazu. Skrenuli smo pažnju igraču koji je u tom momentu bio u bespotrebnom verbalnom sukobu. Ide se dalje, sve je to sastavni deo fudbalske igre“, zaključio je on.

(Tanjug)