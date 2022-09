Rojs zbog povrede četiri nedelje van terena

DORTMUND – Fudbaler Borusije Marko Rojs odsustvovaće sa terena tri do četiri nedelje, saopštio je danas sportski direktor kluba iz Dortmunda Sebastijan Kel.

Rojs se povredio na jučerašnjem meču sedmog kola Bundeslige protiv Šalkea (1:0), zbog čega je zamenjen u 32. minutu.

„Bio je šok za sve nas juče kada smo videli šta se dogodilo. Lekarski pregledi koje smo uradili u subotu nisu pokazali prelom. On je povredio ligamente skočnog zgloba. On će biti van terena tri do četiri nedelje, a onda se nadamo da će biti ponovo spreman“, rekao je Kel.

Rojs (33) je član Borusije od 2012. godine, ali je zbog problema sa povredama često odsustvovao sa terena.

Nemački mediji su izračunali da je Rojs u poslednjih pet godina van terena zbog povreda bio čak 868 dana.

Borusija je trenutno prva na tabeli Bundeslige sa 15 bodova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.