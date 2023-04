Romelu Lukaku na meti rasističkih uvreda

TORINO – Predsednik agencije „Roc Nation Sports International“ Majkl Jormark, menadžerske agencije koja zastupa Romelua Lukakua, izjavio je da belgijski napadač zaslužuje izvinjenje Juventusa nakon dešavanja na jučerašnjoj utakmici sa torinskim klubom.

Lukaku je zaradio drugi žuti karton zbog slavlja pred domaćim navijačima posle realizovanog penala kojim je doneo svom timu izjednačenje.

„Rasističke opaske koje su navijači Juventusa uputili Romeluu Lukakuu su užasne i ne mogu biti prihvatljive. On je postigao gol iz penala u završnici utakmice. Pre, tokom i posle penala bio je izložen neprijateljskom i odvratnom rasističkom zlostavljanju. On je slavio na isti način na koji je i ranije slavio golove. Odgovor sudije na to je bio da Romelulu dodeli žuti karton. On zaslužuje izvinjenje od Juventusa i očekujem da liga odmah osudi ponašanje ove grupe navijača Juventusa. Italijanske vlasti moraju da iskoriste ovu priliku da se bore protiv rasizma, a ne da kazne žrtvu zlostavljanja“, izjavio je Jormark.

(Tanjug)

