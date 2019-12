Ronaldinjo: Mesi nije najbolji u istoriji, već u svojoj epohi

BARSELONA – Legendarni brazilski fudbaler Roanldinjo izjavio je da ne može da kaže za Argentinca Lionela Mesija da je najbolji igrač u istoriji.

„Drago mi je zbog Mesija što je dobio šestu Zlatnu loptu, jer mi je on pre svega prijatelj. Ne volim ta poređenja, jer je teško reći to je najbolji. Tu su Maradona, Pele, Ronaldo.. Ne mogu da kažem da je Mesi najbolji u istoriji, on je najbolji u svojoj epohi“, rekao je Ronaldinjo za španski „As“.

(Tanjug)