Ronaldinjo: PSŽ će osvojiti Ligu šampiona

MADRID – Bivši brazilski fudbaler Ronaldinjo izjavio je da je samo pitanje vremena kada će Pari Sen Žermen da osvoji Ligu šampiona, prenose španski mediji.

Ronaldinjo je karijeru u Evropi počeo u Pari Sen Žermenu. On je za francuski klub igrao od 2001. do 2003. godine, ali je tek 2006. sa Barselonom osvojio Ligu šampiona.

Brazilski fudbaler je uveren da će francuski klub konačno da slavi u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju, pošto je Kilijan Mbape odlučio da produži ugovor sa “svecima”.

Ronaldinjo je optimista i ističe da će njegov nekadašnji klub, koji u svojim redovima ima vrhunske fudbalere kao što su Lionel Mesi i Nejmar, možda već naredne sezone slaviti u Ligi šampiona.

“Mbape me nije iznenadio ostankom. Mislim da će PSŽ vrlo brzo da osvoji Ligu šampiona. Ima najbolje fudbalere na svetu. Samo je pitanje vremena kada će se i u Parizu proslaviti titula šampiona Evrope”, rekao je Ronaldinjo za španski “As”.

(Tanjug)

