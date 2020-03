Ronaldinjo zvezda i u zatvoru: Pije pivo i potpisuje autograme (foto)

Nekada najbolji fudbaler sveta Ronaldinjo nalazi se u paragvajskom zatvoru nakon što je optužen da je koristio lažni pasoš, a u ponedeljak bi trebalo da uveliča i zatvorski turnir u malom fudbalu.

🇧🇷 Ronaldinho being Ronaldinho in Paraguayan prison, signing autographs and drinking alcohol.

Only Ronaldinho. 👑 pic.twitter.com/Pv5ZVXaDZI

— FutbolBible (@FutbolBible) March 11, 2020