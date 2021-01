Ronaldo jednom fotografijom oborio rekord

Na belom kauču okružen balonima u znaku proslave Nove godine, Kristijano Ronaldo pozirao je sa verenicom Georginom i njegovo četvoro dece – sinom Kristijanom Jr., blizancima Evom i Mateom i najmlađom Alanom Martinom.

Idilična fotografija slavnog fudbalera, koji samo na Instagramu ima preko 250 miliona pratilaca, sakupila je za manje od jednog dana preko sedam miliona lajkova i time oborila rekord objava na Instagramu u novogodišnjoj noći.

– 2020. godina nije bila laka, u to nema sumnje. Niko ne može da ostane ravnodušan prema bolu i patnji koje je covid-19 doneo svetu. Ali sada je vreme da se vratimo i pokažemo da, zajedno, možemo da napravimo razliku. Jer, bez obzira na to koliko je pad težak, ono što nas stvarno definiše je način na koji ustanemo i koliko smo brzo spremni na nove prepreke. Pokušajmo, dakle, da 2021. godinu pretvorimo u prekretnicu, novi početak.. Jer svi mi i dalje možemo postati bolje verzije sebe. A ako sve to uradimo zajedno, to bi zapravo mogla da bude tajna da stvari krenu nabolje – poručio je Portugalac, koji na fotografiji zrači optimizmom i srećom uz svoju porodicu.

Sličnu fotografiju objavila je i Georgina i kratko poručila: „Moja sudbina“.

Inače, italijanski mediji u novembru su pisali da se par venčao u tajnosti u Maroku i da su istog dana otputovali u Madeiru kako bi njegovi advokati u Ronaldov testament uključili i Georginu.

