Ronaldo: Junajted me izdao, neki ljudi me žele oterati

MANČESTER – Mančester Junajted me izdao, napravili su crnu ovcu od mene. Nemam poštovanja za menadžera Erika ten Haga, jer ni on nema za mene. Još neki ljudi iz kluba žele da me oteraju, izjavio je Kristijano Ronaldo.

On je u ekskluzivnom video intervjuu sa poznatim britanskim novinarom Pirsom Morganom otvoreno razgovorao o situaciji u klubu i činjenici da je veći deo dosadašnjeg dela sezone proveo na klupi.

„Ljudi moraju da znaju istinu, Jnajted želi da me otera. Ne samo trener, nego još neki ljudi iz kluba me nisu želeli ponovo u Junajtedu. Napredak otkad sam došao ne postoji, a klub posle odlaska Ser Aleksa Fergusona nije se nista promenio. Želim najbolje klubu, zato sam i došao, ali neke stvari unutar kluba ne pomažu mu da dođe do nivoa na kojem su Siti, Liverpul, a sada i Arsenal. Ovakav klub mora da bude na vrhu, a to trenutno nije“, izjavio je Ronaldo.

On je citirao reči čuvenog slikara Pikasa kako morate nešto uništiti da biste ponovo sagradili.

„Ako žele da počnu od mene to je najmanji problem. Volim Junajted, navijače, oni su na mojoj strani, ali klub mora mnogo toga da promeni ako želi da krene napred. Ser Aleks to zna najbolje. Ljudi koji to ne vide su slepi“, poručio je Ronaldo, koji će gotovo izvesno posle Mundijala u Kataru napustiti Old Traford.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.