Ronaldo: Nisam došao u Junajted da se borim za šesto ili sedmo mesto

Fudbaler Mančester junajteda Kristijano Ronaldo rekao je da nije došao u klub kako bi se borio za šesto ili sedmo mesto na tabeli i da je neprihvatljivo da su ciljevi Junajteda nešto manje od plasmana medju prve tri ekipe u Premijer ligi.

Junajted je ostvario razočaravajuće rezultate ove sezone, pa je klub smenio trenera Olea Gunara Solšera i u decembru doveo Ralfa Rangnika, koji je postavljen za privremenog trenera.

Ekipa je od tada ostvarila četiri pobede u sedam utakmica, uz samo tri primljena gola, ali je posle 19 kola u Premijer ligi i dalje sedma na tabeli sa 22 boda zaostatka za vodećim Mančester sitijem.

Upitan da li bi Junajed mogao da se nada da će smajiti zaostatak za prve četiri ekipe, a da ne popravi mentalitet tima, Ronaldo je odgovorio: „Nemoguće, mislim da je to glavna stvar“.

„Ne prihvatam da naš mentalitet bude manji od toga da budemo medju prve tri ekipe u Premijer ligi“, rekao je Ronaldo, preneo je Skaj.

Mančester junajted je 3. januara na svom terenu izgubio od Vulverhemptona, a tada je odbrambeni igrač Luk Šo rekao da je imao utisak da u ekipi nije bilo zajedništva na tom meču.

„Da biste izgradili dobre stvari, ponekad morate da uništite nekoliko stvari. Zašto da ne – nova godina, novi život i nadam se da Mančester junajted može da bude na nivou koji navijači žele. Oni to zaslužuju. U stanju smo da promenimo stvari. Znam način, ali neću to da pominjem ovde jer mislim da nije etički da to kažem“, naveo je Ronaldo.

„Ono što mogu da kažem je da možemo bolje – svi mi. Mančester junajed spada u važne stvari. Ne želim da budem ovde na šestom mestu ili sedmom ili petom. Ovde sam da pobedjujem, da se takmičim. Mislim da se takmičimo, ali još nismo na najboljem nivou. Ali imamo dug put do napredovanja i verujem da, ako promenimo razmišljanje, možemo da ostvarimo velike stvari“, dodao je portugalski fudbaler.

Ronaldo je rekao da Rangniku treba vreme da primeni svoje ideje na Old Trafordu.

„Otkako je došao pre pet nedelja, promenio je mnoge stvari. Ali potrebno mu je vreme i verujem da će obaviti dobar posao. Znamo da ne igramo najbolji fudbal, ali imamo mnogo utakmica za napredovanje. Mislim da smo u nekim stvarima bolji otkako je došao, ali potrebno mu je vreme. Nije lako promeniti mentalitet igrača i način njihove igre, kulturu, sistem. Verujem da će obaviti dobar posao“, naveo je.

On je rekao i da je odlazak Solšera, sa kojima je u prvom mandatu zajedno igrao u Junajtedu, bio težak.

„Nije bilo lako. Promenili smo Olea, onda je (Majkl) Kerik bio privremeni trener, sada ovaj novi trener. Uvek je teško kada toliko menjate. Uvek je tužno i teško. Ole je igrao sa mnom pre nego što je postao trener. Fantastična osoba. Kada je otišao svi su bili tužni, ali to je deo fudbala. Kada stvari ne idu kako klub želi, klub mora da menja. Bio sam razočaran, ali moramo da shvatimo, bilo je teško, ali život se nastavlja“, dodao je.

„Biće teško, ali radujem se. Moramo naporno da radimo, da budemo zajedno kao igrači. Znamo da nismo u najboljem momentu, ali verujem da uz naporan rad možemo da ostvarimo važne stvari, čak i ove godine“, rekao je Ronaldo.

Narednu utakmicu u Premijer ligi Junajted će igrati u subotu u Birmingemu protiv Aston Vile.

(Beta)

