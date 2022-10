Ronaldo: Psihoterapija me spasla, nikog nije bilo briga

MADRID – Legendarni brazilski fudbaler Luis Nazario de Lima, poznatiji kao Ronaldo, otkrio je u intervjuu za špansku Marku da ga je psihoterapija spasla i da u njegovo vreme nikog nije bilo briga za mentalno zdravlje fudbalera.

Povod za intervju slavnog Brazilca bio je dokumentarac o njegovom liku i delu „Fenomen: Uspon, pad i iskupljenje Ronalda“, u produkciji platforme DAZN.

„Prošlo je dve i po godine i mnogo bolje razumem šta sam ranije doživeo. Dolazim iz generacije koja nije imala ni najmanju mogućnost da traži pomoć. Osvrnem se i vidim da smo bili izloženi veoma, veoma velikom psihičkom stresu, a bez ikakve pripreme i pomoći. Nikoga nije bilo brige za mentalno zdravlje igrača. Danas su mnogo spremniji, dobijaju neophodnu medicinsku negu, svaki klub ima psihologa i mogu da se suoče sa problemima. Igrači se više proučavaju, profili svakog od njih, kako reaguju, kako treba da reaguju… U moje vreme nije bilo ništa od ovoga. Zna se da fudbal može da bude izvor velikog stresa i da ima ogromnu težinu u životu igrača“, rekao je Ronaldo za Marku.

Karijeru slavnog brazilskog golgetera skratile su i obeležile teške povrede kolena, a Ronaldo je otkrio da mu je podrška u teškim trenucima bio Zinedin Zidan, koji mu je često bio rival na terenu.

„Uvek sam ga neverovatno cenio, još od našeg prvog susreta kad je on igrao za Juventus, a ja za Inter. Tada je počela naša veza puna uzajamnog poštovanja i divnog odnosa. Ali to se sve svodilo na teren, nismo se družili van njega. Zato me oduševilo to što je uradio kad sam doživeo drugu tešku povredu u karijeri. Zidan je došao u bolnicu da me poseti posle operacije kao prva osoba nakon moje porodice. Seo je pored mene i rekao mi: ‘Samo hrabro. ozdravi, fudbalu si potrebab’. Neopisivo mi je značilo da ga imam uz sebe u tom teškom periodu“, rekao je bivši napadač Intera, Milana, Barselone i Reala.

Brazilcu je u karijeri izmakla samo Liga šampiona.

“ U karijeri sam osvojio sve osim Lige šampiona. Ali ne bih je menjao za titulu prvaka sveta koju sam osvojio sa Brazilom 1994. godine, iako nisam odigrao ni minut na tom prvenstvu. Kao i svakom Brazilcu, men ništa nije bitnije od titule svetskog prvaka u fudbalu“, ispričao je Ronaldo.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.