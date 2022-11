Ronaldo: Veoma sam ponosan zbog rekorda

DOHA – Kapiten reprezentacije Portugalije Kristijano Ronaldo izjavio je da je ponosan što je postao prvi fudbaler, koji je postigao najmanje jedan gol na pet Mundijala, prenosi „Si-En-En“ (CNN).

Portugalija je večeras pobedila Ganu 3:2 u meču prvog kola grupe H na Mundijalu u Kataru. Ronaldo je postigao prvi gol iz penala u 65. minutu.

„Biti prvi fudbaler koji je postigao gol na pet Svetskih prvenstava je nešto što me čini veoma ponosnim. To je sjajan trenutak, moj peti Mundijal, pobedili smo, dobro smo počeli. To je vrlo važna pobeda, znamo da je pobeda u prvoj utakmici ključna“, rekao je Ronaldo i dodao:

„Ovo poglavlje je zatvoreno. Dobro smo startovali, pobedili smo, uspeo sam da pomognem mojoj ekipi. Ostalo se ne računa“.

Ronaldo je postizao golove na Mundijalima 2006, 2010, 2014. i 2018. godine.

Portugalija će u drugom kolu grupe H u ponedeljak od 20 sati igrati protiv Urugvaja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.