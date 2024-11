Ronaldo: Više ne mogu da razmišljam dugoročno, možda neću dostići cilj 1.000 postignutih golova

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo rekao je da možda neće dostići svoj cilj od 1.000 postignutih golova i da više ne može da razmišlja dugoročno u vezi karijere.

„Sada svoj život gledam kao da živim u trenutku. Više ne mogu da gledam dugoročno. Javno sam rekao da želim da dostignem brojku od 1.000 golova, sada se sve čini lako, prošlog meseca sam postigao 900. Radi se o tome da živim u trenutku, moram da vidim kako će moje noge da odgovore na napore u narednih nekoliko godina“, rekao je Ronaldo, preneo je danas sajt Gol.

Fudbaler Al Nasra dobio je sinoć u Portugalu prestižnu domaću nagradu, kojom je priznat kao izvanredan ambasador svoje zemlje, nakon što je odigrao više od 200 utakmica za reprezentaciju.

„Ako dostignem 1.000 golova, to je dobro, ali ako ne, već sam fudbaler sa najviše golova u istoriji“, dodao je Ronaldo, koji je odigrao 216 utakmica za reprezentaciju i postigao 133 gola.

On je sa 908 golova najbolji strelac u istoriji fudbala.

Predsednik Fudbalskog saveza Portugala Fernando Gomeš rekao je da Ronaldo bez ikakve sumnje zaslužuje nagradu Platinum Quinas.

„To je najprestižniji trofe i ako postoji ambasador Portugala koji je zaslužuje, to je Kristijano Ronaldo. Služio je državnom timu više od 20 godina. Ako je neko pokazao ljubav predstavljajući portugalski tim, to je Kristijano Ronaldo. Izvanredni ambasador koji oseća dres i oseća Portugal“, naveo je on.

(Beta)

