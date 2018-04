Ronaldova genijalnost ostavila i slavnog Zidana u neverici, ceo stadion mu aplaudirao (video)

Kristijano Ronaldo odigrao je briljantno u prvom četvrtfinalnom meču Lige šampiona protiv Juventusa u Torinu. Dao je dva gola i asistirao u pobedi svog kluba od 3:0, a njegov drugi gol malo je remek delo.

Are you f'ing kidding me! Cristiano Ronaldo ladies and gentlemen. #RealMadrid #ChampionsLeague pic.twitter.com/4aKZiS4dim

Zabio ga je „makazicama“ u 64. minutu, a na tom potezu morali su mu aplaudirati i navijači Juventusa.

Juventus fans clapping for Ronaldo and his goal. He appreciates it, says thank you, and gives a thumbs up. pic.twitter.com/kLeQcxuVZP

— Mootaz Chehade (@MHChehade) April 3, 2018