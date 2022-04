Ronaldova sestra poručila navijačima Liverpula: Nikad vam ovo nećemo zaboraviti

U najvećem engleskom derbiju između Liverpula i Mančester Junajteda (4:0) dogodio se dirljiv trenutak u sedmom minutu kad je ceo stadion ustao na noge i aplauzom i Liverpulovom himnom You Never Walk Alone poslao poruku podrške Kristijanu Ronaldu.

🔴 QUELLE IMAGE 👏 À la 7ème minute, les supporters de Liverpool ont applaudi pour soutenir Cristiano Ronaldo, tout en chantant "You'll never walk Alone". Le football, quelle famille 🙏❤pic.twitter.com/TyG34SuYVr — PiedsCarrés (@PiedsCarres) April 19, 2022

Nakon utakmice na društvenim mrežama oglasila se Ronaldova sestra Elma Aveiro, koja je poručila: „Hvala Liverpulu na ovome. Nikad vam ovo nećemo zaboraviti“.

Podsetimo, portugalski fudbaler objavio je da mu je u bolnici umro novorođeni sin i da zbog toga njegova porodica tuguje i moli za poštovanje privatnosti. Ronaldo zbog tragedije nije nastupio u derbiju, ali su navijači najvećeg rivala pokazali saosećanje s njegovim bolom i poslali poruku Ronaldu da su uz njega u ovim teškim trenucima.

