Rori: Iskreno se nadam da Mega može do plej-ofa ABA lige

BEOGRAD – Osećao sam se veoma dobro protiv Igokee, imao sam veliko samopuzdanje s obzirom da u poslednje vreme igram sve bolje, izjavio je košarkaš Mege Ahmad Rori za zvanični klupski sajt.

Američki plejmejker je proglašen za najefikasnijeg igrača 15. kola ABA lige, u okviru kog je njegova ekipa pobedila Igokeu nakon produžetaka sa 115:109.

“Utakmica je bila veoma teška, ali uspeli smo da zabeležimo veoma važnu pobedu. Želeli smo po svaku cenu da zadržimo dobar momentum u kome se ekipa trenutno nalazi. Bio sam šuterski raspoložen, osetio sam da sam u dobrom ritmu i činio sam sve da pomognem ekipi da dođe do trijumfa. Sada samo želim da u kontinuitetu pružam tako dobre partije“, izjavio je Rori.

Dodaje da mu prija što ima priliku da košarku igra u Beogradu.

„Stalno govorim ljudima oko sebe koliko sam zavoleo ovaj tim. Najstariji sam u ekipi, a oko mene je izuzetno talentovana grupa igrača koja silno želi da uči i napreduje. Volim situaciju u kojoj se nalazim, mogućnost da na neki način budem lider, ali i da pomažem ovim vrednim momcima da budu bolji. Imamo sjajnu atmosferu u ekipi. Ovi mladi momci stalno zbijaju šale, igrači se međusobno mnogo lepo druže i to me posebno raduje. Zato smatram da bi sve to trebalo da nadogradimo i dođemo priliku da se plasiramo u plej-of. Ja se iskreno nadam da ovaj tim to može, a po talentu koji poseduje mislim da to i zaslužuje“, zaključio je Rori.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.