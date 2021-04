Rosić: Cilj da se odbojkaški klub Crvena zvezda vrati na šampionski put

Novi generalni direktor odbojkaškog kluba Crvena zvezda Nikola Rosić rekao je danas da je prvi cilj ekonomski oporavak, a zatim i stvaranje novih igrača i povratak na šampionski put.

Na predlog Upravnog odbora odbojkaškog kluba Crvena zvezda, nekadašnji reprezentativac Nikola Rosić jednoglasno je izabran za novog generalnog direktora.

„Moja vizija što se tiče sporta i posla generalno, uvek je šampionska. Voleo bih da naš projekat traje i da Zvezdu vratimo na šampionski put. Prvi cilj je da klub ozdravimo ekonomski, postanemo stabilni, da prebrodimo finansijske probleme i da svaki zaposleni, svaki igrač, svako ko predstavlja Crvenu zvezdu shvati veličinu i težinu grba“, rekao je Rosić za klupski sajt.

On je naveo da je potrebno kreirati pobednički mentalitet i šampionske ambicije, kako bi se vratio imidž Zvezdi i dodao da obavezuje velika tradicija kluba. On je zahvalio nadležnima na znatnim finansijskim sredstvima koje je klub dobio.

„Smatram da kroz godinu, dve, Zvezda može i mora da se bori za titule i osvaja titule. Mislim da uz dobar sistem rada, uz jaku omladinsku školu i sve što Beograd može da ponudi u tom uzrastu, kada je na zdravim nogama Zvezda postati ozbiljan konkurent. Oba naša kluba“, ocenio je.

Rosić je dodao da će se svom snagom posvetiti omladinskoj školi, pošto je to baza i pokretak svakog vrhunskog kluba.

„Želimo da napravimo fabriku igrača, što je Crvena zvezda i bila. U osvajanju evropske titule ženske reprezentacije 2019. godine učestvovalo je sedam devojaka koje su bile deo Zvezdinog sistema. Zvezda je mnogo dala odbojci, stvorila je veliki broj reprezentativaca i pravo je vreme da počnemo da stvaramo nove asove“, rekao je on.

Nekadašnji odbojkaš Partizana i Budvanske rivijere rekao je da želi da se „Zvezda vrati na mesto koje joj pripada“ i da bude primer u mladjim kategorijama.

„Mislim da je jaka Zvezda potrebna svima. Jaka Zvezda koja stvara nove reprezentativce, asove. Za to su potrebni vreme, energija i organizacija, to je proces. Ali, ja imam plan u koji verujem, ljude oko sebe u koje verujem. U Upravnom odboru je grupa jako uspešnih ljudi, uspešnih privrednika. Moji prijatelji i poslovni partneri bez kojih ovaj projekat ne bi mogao da funkcioniše. Povezuju nas i velika želja da sa Zvezdom napravimo uspeh“, naveo je on.

(Beta)

