RTV Pančevo-Dunav TV preokretom do trijumfa

BEOGRAD – Ekipa RTV Pančevo-Dunav TV gubila je sa 3:2 na poluvremenu meča protiv SO BG Elektrane, ali je u drugom delu utakmice postigla pet golova za ubedljivih 7:3 u 2. kolu četrnaeste sezone Sočer Zlatne lige u malom fudbalu. Ponovo je ubedljiv bio i tim Casopis Borba-Sočer, koji je slavio sa 7:1 protiv ekipe Futsal News Serbia.

Na listi strelaca sa šest golova vodi Lalić iz ekipe NIS.

Rezultati 2. kola:

Parking servis BGD – Divis nekretnine 1:4 (1:3)

/N. Nikolihc – N. Škorić 2, S. Krstić, M. Mikuletić/

NIS – Delhaize Serbia 8:4 (5:1)

/N. Lalić 4, M. Kuzmanović 3, M. Sekulić – K. Mandarić 2, D.

DŽanović 2/

GSP Beograd – SO JKP BVK 6:1 (3:0)

/Ni. Janićijević 3, P. Milovanović 2, M. Ćirić – M. Stević/

Časopis Borba-Sočer – Futsal News Serbia 7:1 (3:0)

/N. Milošević 3, B. Grujičić 2, I. Stevanković, M. Algamati – N. Trukić/

RTV Pančevo-Dunav TV – SO BG Elektrane 7:3 (2:3)

/A. Poljašević 4, A. Janković 2, A. Jezdimirović – D. Stamenić, I.

Ranđelović, L. Petrović/

Š Gradska čistoća – A1 Srbija 3:4 (0:1)

/U. Savić 2, M. Španjević – N. Milosavljević 2, L. Martinović, autogol/

FK Partizan – Pink 5:3 (2:1)

/B. Jovičić 3, Ž. Radojičić 2 – L. Popović, D. Opačić, M. Kuzmanović/

Tabela:

1. GSP Beograd 2 2 0 0 14:3 6

2. Casopis Borba-Sočer 2 2 0 0 13:2 6

3. FK Partizan 2 2 0 0 9:5 6

4. Divis nekretnine 2 2 0 0 6:2 6

5. A1 Srbija 2 2 0 0 10:7 6

6. Š Gradska cistoca 2 1 0 1 10:5 3

7. RTV Pancevo-Dunav TV 2 1 0 1 9:6 3

8. NIS 2 1 0 1 12:10 3

9. Futsal News Serbia 2 1 0 1 4:9 3

10. Delhaize Serbia 2 0 0 2 6:12 0

11. SO JKP BVK 2 0 0 2 2:8 0

12. Pink 2 0 0 2 5:13 0

13. Parking servis BGD 2 0 0 2 2:10 0

14. SO BG Elektrane 2 0 0 2 4:14 0

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.