Rukavina: Ispravna odluka sudije, imali smo sreće. . .

LISABON – Srpski fudbalski reprezentativac Antonio Rukavina smatra da ispravna odluka sudije Simona Marčinjaka da poništi penal u meču protiv Portugalije (1:1) u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Rukavina je priznao da ga je lopta pogodila u ruku, ali prethodno i u lice, pa zato veruje da je poljski arbitar ispravno postupio.

„Prvo me je lopta pogodila u lice, odnosno u nos, a onda u ruku. Sad, da li je to po pravilima penal, ja mislim da nije… U trenutku mi se nos zacrveneo, sudija je to video, a linijski je signalizirso. Imali smo sreće“, rekao je Rukavina novinarima posle utakmice.

Rukavina se osvrnuo i na komentar Kristijana Ronalda da je sudija priznao grešku.

„Za njih je to penal, za nas nije i to je normalno. Možda je ovo prvi put da je bez VAR-a poništen gol. Rekao bih da nije penal“, ponovio je defanzivac Astane.

Rukavina je, logično, bio jako zadovoljan rezultatom na Lužu.

„Najvažniji je da nismo izgubili od aktuelnog prvaka Evrope, favorita u grupi. Dosta smo mali problema protiv jakog protivnika i na kraju smo uzeli veliki bod“, poručio je on.

Srbija kvalifikacije nastavlja gostovanjem Ukrajini u junu u Ljvovu.

(Tanjug)