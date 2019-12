Rukometaši Srbije se okupili; Peruničić: Egipat daje sliku

BEOGRAD – Muška rukometna reprezentacija Srbije okupila se u Kovilovu kako bi obavila prvu fazu priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo u Austriji, Švedskoj i Norveškoj.

„Orlovi“ su na okupljanju bili nekompletni, a očekuje se da im se priključe igrači koji su učestvovali na Svesrpskom kupu na Palama, dok ce reprezentacija biti kompletna tek 1. januara kada ce stići i igrači iz Bundeslige.

Selektor Nenad Peruničić kaže da ekipa mora maksimalno da iskoristi predstojeću nedelju, ističući da će pripremni mečevi sa Egiptom dati dobar uvid u to koje će igrače odlučiti da povede na EP.

„Skupljamo se polako, u etapama. Kasnice kapiten Nemanja Ilic, kao i momci iz Vojvodine i Metaloplastike, dok će nam se Nemci priključiti 1. januara, po dogovoru. Izračunao sam da ćemo imati pet kvalitenih zajedničkih treninga, ali šta da radimo, već smo se navikli i nema izgovora. Ova nedelja će biti jako zahtevna za igrače, ali moramo da iskoristimo maksimalno ovo vreme. Utakmice sa Egiptom će mi dati sliku ko putuje u Francusku, a potom i u Grac“, rekao je selektor Peruničić za sajt RS S.

Srbija će na EP u Gracu igrati u grupi A, gde su joj rivali Hrvatska, Belorusija i Crna Gora.

„Pratili smo rivale u prethodnom periodu. Nama se priključio Miloš Nikolić, koji se bavi analitikom i mislim da je to jedan ozbiljan korak, da približimo sve detalje koji su nam bitni. To su bitne stvari. Belorusija ima dva igrača koji su u top tri na svojim pozicijama, srednjeg beka koji igra odlično. Takođe, ne smemo da zaboravimo šta nam se desilo u Nišu protiv njih pre godinu i po dana, a sada su i iskusniji. Crna Gora je pokazala da može da igra sa svetskim prvacima, pobedila je Dansku, ima dobar i mlad tim. Hrvatska prava je velesila koju izuzetno poštujem i o njima je suludo trošiti reči. Zahvalio bih se Linu Červaru na komplimentima, jer to znači da se vide stvari koje su meni bitne“, zaključio je Peruničić.

Član beloruskog Meškova iz Bresta Nemanja Obradović kaže da je Belorusija interesantna ekipa.

„Čeka nas zanimljivo Evropsko prvenstvo. Odlično poznajem Belorusiju, jako su zanimljiva ekipa, mogu dosta da doguraju, iako nisu baš konstantni. Mi možemo borbenošcu i iskustvom da pariramo i da budemo ravnopravni. Mislim da su oni drugi favoriti u grupi, odmah posle Hrvata. Crnogorci su ratobrorni, zanimljivi i tu očekujem veliku borbu. Manje više svi smo izjednačeni, a naša filozofija je da se borimo, ne pokleknemo i da se ne plašimo. Tako imamo šanse sa svima da igramo“, rekao je Obradović.

Reprezentaciju Srbije čekaju pripremne utakmice sa Egiptom 28. i 29. decembra u Beogradu i Nišu, a zatim i put na turnir Svetske lige u Francusku odakle ce se zaputiti u Grac, gde 9. januara igraju prvi meč na EP.

(Tanjug)