Rukometašice Srbije osvojile bronzu na Mediteranskim igrama

ORAN – Poslednjeg takmičarskog dana na 19. Mediteranskim igrama u Oranu, ženska rukometna reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju.

U duelu za treće mesto Srpkinje su savladale Portugal sa 26:22.

Selektor Srbije Uroš Bregar bio je zadovoljan, jer se ekipa podigla posle poraza od Hrvatske u polufinalu.

„Posle polufinalne utakmice protiv Hrvatske, danas je baš bilo teško, baš onako kako smo očekivali. I zbog toga što smo izgubili polufinalnu utakmicu i zbog toga što je Portugal odigrao jednu od svojih najboljih utakmica protiv Španije u polufinalu“, rekao je Bregar.

„Prvo poluvreme smo poceli dobro, a onda smo zbog isključenja izgubili svoj ritam i Portugal je preuzeo inicijativu koja je dovela do rezultatske prednosti sa kojom su otišli na poluvreme. Raduje me što smo u drugom poluvremenu odigrali 15 minuta dobro i u odbrani i u napadu, tako da smo došli do 4-5 golova prednosti i priveli smo utakmicu do kraja kako treba“, izjavio je Bregar, a preneo Olimpijski komitet Srbije (OKS).

Po sedam golova za osvajačice bronzane medalje postigle su kapiten Jovana Jovović i Aleksandra Vukajlović koja je pohvalila karakter ekipe.

„Želim da zahvalim devojkama na ovoj pobedi, ali i na tome što su na kompletnom turniru tokom Mediteranskih igara dale sve od sebe. Bilo nam je teško od početka priprema u Bajinoj Bašti, gde smo se upoznale i počele da se uigravamo, ali smo uspele da napravimo uspeh. Na ovoj utakmici smo pokazale karakter, držale smo se pravila da nećemo odustati i da ćemo dati sve od sebe po svaku cenu. Srbijo, budi ponosna!“, izjavila je Vukajlovićeva.

Rukometašice su osvojile 30. medalju za Srbiju na Mediteranskim igrama u Alžiru.

Srbija je u Oranu osvojila 13 zlatnih odličja, sedam srebrnih i 10 bronzanih medalja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.