Rukometašice Srbije veceras igraju mec odluke sa Slovenijom

CELJE – Ženska rukometna reprezentacija Srbije igra večeras od 18 sati protiv selekcije Slovenije meč trećeg kola grupe B na Evropskom prvenstvu u Celju.

Srbija je u prvom kolu poražena od Švedske 27:21, a potom je naša selekcija izgubila i od Danske 34:21. Slovenija je na startu EP pobedila Dansku 28:26, a potom je poražena od Švedske 33:22.

U drugom meču trećeg kola grupe B, Danska i Švedska će igrati od 20.30 sati.

Srbiju bilo kakva pobeda nad Slovenijom vodi u drugu fazu EP ukoliko Danska osvoji bod ili savlada Švedsku. U suprotnom, Srpkinje moraju da pobede Sloveniju sa osam golova razlike.

„Imamo najveće probleme sa organizacijom napada, neke stvari sa igračem više isto. U organizaciji napada čitav pritisak je na Kristini Liščević. Na poslednjoj utakmici moramo da joj pomognemo, da nađemo neka nova rešenja i to je prvi zadatak za utakmicu sa Slovenijom“, rekao je uoči meča sa Slovenijom selektor Srbije Uroš Bregar.

On kaže da će uraditi sve da dobiju utakmicu, ali da će biti teško. „Slovenija je veoma motivisana zbog igre na domaćem terenu, a mi moramo da uradimo mnogo bolji posao od onoga što smo pokazali do sad“.

(Tanjug)

