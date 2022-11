Rukometašice sutra igraju protiv Danske

CELJE – Rukometašice Srbije sutra od 20.30 časova igraju protiv Danske u okviru grupe B Evropskog prvenstva.

Na otvaranju prvenstva reprezentacija Srbije je izgubila od Švedske rezultatom 27:21.

Selektor Uroš Bregar je izjavio da Srbija ima karakter i da će odreagovati pozitivno.

„Siguran sam da će sutra biti mnogo bolji meč nego što je bio juče. Verujem u ove igračice i verujem da imaju kvalitet i karakter. Ovo će biti specifičan meč jer obe ekipe imaju imperativ pobede. I Danska će sigurno igrati malo drugačije i očekujem njihovo bolje izdanje u sutrašnjem meču. Ono što je za nas ključno je da odigramo bolji napad, da bolje formiramo odbranu. Moramo da budemo efikasniji i da sigurnošću u napadu budemo bolji u odbrani i obrnuto. Moramo biti bolji, agresivniji, ako želimo uspeh na kraju i da budemo pametniji i strpljiviji u napadu“, izjavio je Bregar dan pre utakmice sa Danskom.

Golman reprezentacije Srbije Kristina Graovac istakla je da je Danska izuzetan protivnik.

„Juče su protiv Slovenije imale ja mislim 13 šuteva samo sa pozicije krila. Krila su im izuzetna, ali to ne znači da su išta manje dobri na poziciji bekova koji imaju odličan šut sa velike udaljenosti. Moraćemo to da sprečimo, kao i njihovu kontru. Smatram da ako budemo na nivou na kom znamo da budemo, sa jakom odbranom, voljom, željom, borbom, sa to može da bude dobra utakmica i da iz nje izađemo kao pobednici. Treba da se držimo sistema i taktike, da ne radimo van toga i jedino na taj način možemo da probijemo njihovu odbranu. Sa njima ne treba juriti, jer to nije rešenje“, zaključila je Kristina Graovac.

Rukometašice Srbije nalaze se u grupi B Evropskog prvenstva sa Slovenijom, Danskom i Švedskom.

(Tanjug)

