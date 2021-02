Rus za deset dana zaradio više nego za deset godina karijere (foto)

Ruski teniser Aslan Karacev je za nestvarnih nedelju i po dana na Australijan openu zaradio 662.696 dolara – više nego za celu karijeru.

FROM QUALIFYING TO QUARTER-FINALS 🙌

🇷🇺 Aslan Karatsev continues his dream #AusOpen run with a 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4 comeback win over Auger-Aliassime. pic.twitter.com/FaOqGtNudE

— ATP Tour (@atptour) February 14, 2021