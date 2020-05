Ruska atletičarka otkrila: Nudili su mi 200.000 dolara mesečno da budem ‘pratnja’

View this post on Instagram

Čelovek sozdan dlя sčastья, kak ptica dlя poletov 🕊 Soglasnы? ⠀ P.S. V subbotu v stories budet viktorina s voprosami obo mne. Posmotrim, kto iz vas lučše menя znaet 😉 ⠀ Human is created for happiness like a bird for flight 🕊 On Saturday stories there will be a quiz about me. Will see how well you know me. ⠀ #vsemzdorovья #beregitesebя #mood #dariaklishina #instamood #happiness