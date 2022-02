Ruske i beloruske zastave i himne zabranjeni na takmičenjima u biatlonu

Medjunarodna biatlon unija (IBU) odlučila je danas da zabrani korišćenje ruskih i beloruskih himni i zastava na takmičenjima, u skladu sa preporukama Medjunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) zbog ruske vojne intervencije u Ukrajini.

„Nijedna ruska ili beloruska zastava, simbol ili grb ne smeju biti istaknuti“, navodi se u saopštenju i dodaje da kombinacije takmičarske opreme moraju biti neutralnih boja i dezena i da ne prikazuju nikakav nacionalni amblem ili zastavu.

IBU je prva medjunarodna federacija koja je primenila preporuke MOK obavljene u petak.

Takmičarska sezona u biatlonu je u završnici. Održaće se još tri takmičenja u Svetskom kupu, u Finskoj od 3. do 6. marta, Estoniji od 10. do 14. i u Noveškoj, od 17. do 20. marta.

Estonska vlada zabranila je ruskim i beloruskim takmičarima da udju na njenu teritoriju.

Ukrajinski biatlon tim obavestio je IBU da se neće takmičiti do kraja sezone, ali će ukrajinska zastava biti istaknuta na takmičenjima u znak podrške.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.