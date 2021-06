Rutinska pobeda Đokovića nad Andersonom (video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je danas pobedio Kevina Andersona iz Južnoafričke Republike 6:3, 6:3, 6:3.

2011: ✅

2015: ✅

2018: ✅

2021: ✅

History repeats itself for @DjokerNole as the defending champion beats Kevin Anderson again at #Wimbledon to progress to the third round pic.twitter.com/RlkJIYNoIq

— Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021