Rvači Srbije odradili pripreme u Poreču

POREČ – Rvačka reprezentacija Srbije odradila je pripreme u Poreču za predstojeća velika takmičenja.

Srpskim rvačima ove godine predstoje brojni izazovi. Pored seniorskog Evropskog prvenstva u Budimpešti, koje je na programu krajem marta i početkom aprila i šampionata Starog kontinenta za rvače do 23 godine (Plovdiv, 7-11. marta), Beograd će početkom septembra biti domaćin i Svetskog prvenstva za seniore.

Rvačka selekcija Srbije minule dve nedelje provela je na pripremama u Poreču, gde je prema rečima selektora Milorada Dokmanca imala vrhunske uslove za rad.

„U Poreču se okupilo 25 reprezentacija i oko 150 rvača. Nikada ranije nismo imali toliko sparinga i u tako jakoj konkurenciji. Praktično je cela rvačka Evropa bila u Hrvatskoj. Mnogo vrhunskih rvača je bilo na jednom mestu tako da smo sve to iskoristili na najbolji mogući način. Odradili smo sve ono što je planirano u ovoj fazi priprema za ova dva evropska prvenstva i mislim da možemo da se nadamo dobrim rezultatima“, rekao je Dokmanac.

Na pripremama u Poreču bilo je 12 rvača: Zurab Datunašvili, Viktor i Mate Nemeš, Sebastijan Nađ, Aleksa Erski, Branko Kovačević, Aleksa Ilić, Mario Vuković, Igor Gavrilović, Žarko Dickov, Sebastijan Kolompar i Aleksandar Simović.

Selektor Dokmanac bio je veoma zadovoljan njihovim angažmanom i najavljuje da bi na predstojećem Evropskom prvenstvu do 23 godine naše rvanje trebalo da produži kontinuitet osvajanja medalja na velikim takmičenjima.

„Mislim da možemo da osvojimo tri odličja. Najozbiljniji kandidati su Branko Kovačević, prošlogodišnji bronzani sa prvenstva sveta do 23 godine, kao i Mario Vuković i Aleksa Ilić“, istakao je Dokmanac.

„Mi nastavljamo sa jakim treninzima i već u sredu putujemo u Bugarsku, gde nam predstoji učešće na turniru Nikola Petrov u Sofiji. Raspored je prilično zgusnut. Velike obaveze i napori nas očekuju sve do septembra. Program je žestok, ali to je vrhunski sport koji zahteva veliko odricanje. Po završetku učešća na tom turniru naši rvači do 23 godine idu u Plovdiv na šampionat Evrope, a seniori će svoje završne pripreme pred šampionat evrope u Mađarskoj odraditi u Zrenjaninu“, objasnio je Dokmanac.

Kako kaže, predan i izuzetno stručan rad sa najtalentovanijim rvačima recept je koji je Srbiji poslednjih godina donosio brojne uspehe.

„Započeli smo još jedan ambiciozan projekat koji sprovodimo u Vojvođanskoj rvačkoj akademiji. Okupili smo 40 najtalentovanijih rvača od 15 do 20 godina, među kojima je 15 devojaka i 25 momaka. Plan je da se sa njima veoma ozbiljno radi u narednom periodu. Obavljena su prva testiranja, a želja nam je da ih okupljamo svakog meseca i detaljno pratimo njihov rad i razvoj“, zaključio je Dokmanac.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.