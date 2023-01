Sabalenka: Zabrana ruskih i beloruskih tenisera na Vimbldonu nije ništa promenila

Beloruska teniserka Arina Sabalenka rekla je danas da zabrana ruskim i beloruskim teniserima da učestvuju na prošlogodišnjem Vimbldonu, „nije promenila ništa“.

Sabalenka je bila jedna od nekolicine visoko rangiranih tenisera koji su propustili londonski grend slem turnir prošlog leta zbog napada Rusije na Ukrajinu.

Organizatori tog turnira su posle toga kažnjeni, a WTA i ATP su odlučili da za Vimbldon ne dodeljuju bodove za svoje rang-liste jer ne bi bilo pošteno.

„Zaista sam razočarana što je sport na neki način u politici“, rekla je Sabalenka. Mi smo samo sportisti koji se bave svojim sportom. To je to. Nismo u politici. Da svi mi možemo da uradimo nešto (povodom rata), uradili bismo, ali nemamo nikakvu kontrolu“, rekla je Sabalenka za list Ejdž, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

„Zabranili su nam učešće na Vimbldonu i šta je to promenilo? Ništa – oni (ruska vlada) i dalje to rade i to je tužan deo ove situacije“, dodala je peta teniserka sveta.

Organizatori Vimbldona još nisu saopštili da li će zabrana ruskim i beloruskim teniserima ostati na snazi i ove godine.

Sabalenka je rekla da „niko ne podržava rat“ i da se nada da će se vratiti na travnati grend slem turnir, koji nije mogla da podnese da gleda prošle godine.

„Bilo je teško. Bila sam izuzetno razočarana njihovom odlukom. Zaista su mi nedostajali ljudi, pošto je atmosfera na Vimbldonu super sjajna. Možete da osetite da ljudi tamo vole tenis, zaista mi nedostaju. Nadam se da ću igrati tamo zbog tih ljudi, da osetim atmosferu. Ali ako će ponovo da nam zabrane… Baš me briga za odluku Vimbldona, jedina stvar koja mi nedostaje su ljudi“, navela je Sabalenka.

(Beta)

