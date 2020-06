Sadik: Uživam u pobedi, i ne znam kako je izgubiti u derbiju

BEOGRAD – Napadač Partizana Umar Sadik rekao je da jučerašnja utakmica protiv Crvene zvezde najvažnija koju je odigrao u crno-belom dresu.

Izabranici Sava Miloševića plasirali su se u finale Kupa Srbije pobedom protiv večitog rivala 1:0.

Sadik je posle odličnog driblinga loptu poslao do Bibrasa Natha, koiji je postigao gol vredan finala.

„Za mene je do sada ovo najvažnija utakmica u dresu Partizana. Poklopila se naša želja, motiv, igra i prisustvo navijač. Ovo je Partizan, kao što je ono bio Partizan kakvog ste gledali u Ligi Evrope. Nije uvek lako, treba se izboriti sa raznim stvarima i naći motiv, ali mi baš kad treba opet dokažemo zašto smo pravi“, rekao je Sadik za klupski sajt.

On je upitan da li se asistencijom Nathu u derbiju odužio zbog toga što mu je preuzeo izvođenje penala na meču protiv Mladosti u Sperligi.

„Sve je to u žaru igre i borbe i sve za tim. To možda nekad drugačije izgleda na terenu, ali mi smo kao jedan i normalno je da se pomažemo, nekad ja njemu, on meni ili drugim igračima. Ali on je uvek zadužen za penale.“

Pitanje za Nigerijca bilo je i kako se oseća kao najbolji igrač večitog derbija.

„To je savršen osećaj, ali samo kada vaš tim pobedi. Toliko sam uživao juče i danas, da još osećam adrenalin. Ne želim da znam kako je kad izgubite, jer ja do sada od njih nisam izgubio nijednu utakmicu“, rekao je Sadik, koji je istakao da je srećan što ga navijači Partizana vole.

„Već sam govorio da sam se ovde prvi put susreo sa tom količinom navijačke strasti i ljubavi prema igračima. Ali, kad se izgubi, nije lako i to se isto oseti.“

Crno-beli će u finalu za peti iuzastopni trofej igrati protiv Vojvodine.

„Pre finala sa njima igramo i u Superligi, tako da ćemo se dobro spremiti i dati svu svoju energiju da odbranimo Kup“, zaključio je Sadik.

(Tanjug)

