Sahranili ga američki mediji: Palasio živ, Vujošević potvrdio

Iako se pojavila skoro potpuno zvanična informacija da je nekadašnji košarkaš Partizana Milton Palasio poginuo u saobraćajnoj nesreći u Torontu, kako je preneo CBTV, ta vest dobila je potpuni obrt. Iskusni košarkaš je živ i nije bio deo saobraćajne nesreće.

To je potvrdio i bivši trener KK Partizan Duško Vujošević-

– Čuo sam se s Dankom Cvjetičaninom, menadžerom i skautom Bruklin netsa, u čijem je razvojnom timu Milton pomoćni trener, i on mi je potvrdio da je s Palasijom sve u redu – objasnio je Vujošević.

Palacio is an assistant coach with the Long Island Nets.

Here is the team's response to me:

"These reports are inaccurate – we have spoken to Milt, and he is fine."

Thank god! pic.twitter.com/cxLogkTu7L

— Andrew Joe Potter (@AndrewJoePotter) November 22, 2019