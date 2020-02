Šakota: Nismo očekivali ovakvu završnicu

NIŠ – Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota rekao je da nije očekivao neizvesnu završnicu u polufinalu Kupa Radivoja Koraća protiv Mega Bemaksa.

„Gledaoci mogu da budu zadovoljni sa uzbudljivom utakmicom. Normalno, nismo očekivali ovakvu završnicu, nismo ni potcenili protivnika, ali znali smo da će biti teško. Mislili smo da je sredinom prvog poluvremena, u obavili određeni deo posla koji bi trebalo da nam kaže kako da igramo u nastavku, ali se to nije desilo“, rekao je Šakota na konfrenciji za medije.

Trener crveno -belih češtitao je protivniku „na izuzetnoj borbenosti, lepim potezima“.

„Bili smo iskusniji na kraju, mirniji kada se odlučivalo. Odbranom smo uspeli da okrenemo utakmicu. Ovo je Kup i da je prvenstvo verovatno bih imao i neke reči kritike. Ovo je Kup, ovde treba pobediti i sve ostalo je nebitno. Bilo je tu situacija gde smo morali da snalazimo, jer i mi imamo određene probleme. Ali, na kraju, bez obzira na način kako je izborena, mi smo uspeli da pobedimo“.

Šakota je rekao da je očekivao faul Mege u poslednjem napadau i da je imao je spremno rešenje za to.

„Zato smo ostavili četvoricu bekova u igri. S tim da sam očekivao da će, ako reše da prave faul, napraviće ga odmah. Nisu to uradili, pa smo izašli gore na pik-en-rol igru. Bio je dogovor da Beron završi ako mu se ukaže prilika. Da su preuzeli, da je Beron ostao sa visokim igračem, imali smo drugo rešenje. To je bio prodor i izbacivanja. Zato smo rasporedili igrače u spejsingu, da mogu da šutiraju. Na kraju, nije nam odgovarao produžetak. To je sigurno. Imali smo dobru psihologiju, to se osetilo u tajm-autu, a sve zbog prethodnog šuta za tri poena, na pet razlike, koji je odrađen perfektno, sa duplim blokom. To nam je dalo optimizam da možemo da ponovo da šutnemo. Bili je bio predviđen da šutira, u slučaju da ga ne preuzmu“, zaključio je Šakota.

Košarakš Vladimir Štimac kaže da nisu potcenili rivala.

„Veoma teška utakmica koja pokazuje da je Kup specifično takmičenje. Želeo bih da čestitam Megi na izvanrednoj borbi. Tu ima momaka iz bivše Jugoslavije, kao i sa naših prostora. Tu je dosta talenta. Srbija ima svetlu budućnost. Drago mi je da igraju na ovom nivou, gde mogu da se kale. Teška utakmica, Kup je specifičan, ali pobedili smo. Idemo dalje. Ne potcenjujemo nikoga. Uvek krećem od sebe. A znam i kako moj trener razmišlja. Daleko od toga. Protiv svakoga igramo kao da je najbolji tim u Evropi. Možda smo malo izgubili energiju u nekom trenutku utakmice. Dešava se pad energije, nadam se da toga neće biti u finalu“, zaključio je Štimac.

(Tanjug)