Šakota: Zasuženo su pobedili, izgubili smo još jednog plejmejkera

Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota rekao je posle večerašnjeg poraza od Baskonije u 13. kolu Evrolige da je glavni problem što njegov tim nema još jednog kreatora igre, što je uvek prednost za protivničke ekipe.

„Moram da kažem da je Baskonija zasluženo pobedila, dobro su se pripremilili i ja im čestitam na tome. Mi smo imali samo jednog plejmejkera, i oni su to iskoristili. Pokušali smo da održimo ritam i da ostanemo u igri, ali nažalost nismo uspeli u tome“, rekao je Šakota novinarima posle utakmice.

Zvezda je večeras u Beogradskoj areni izgubila od Baskonije sa 64:72 u 13. kolu Evrolige.

U samoj završnici utakmice Lorenco Braun je doživeo povredu, ali u ovom momentu nije poznato koliko je ta povreda ozbiljna i kada će se vratiti na teren.

„Mislim da je iskrenuo zglob i da su u pitanju ligamenti. Ništa više ne mogu reći, tek posle snimanja ćemo imati više informacija“, rekao je Šakota.

Na pitanje da li to znači da će Crvena zvezda sada krenuti u potragu za novim igračem na poziciji plejmkera, Šakota je rekao da „prvi put čuje za te informacije“.

„Mi u ovom momentu imamo mnogo stranaca. Znamo da nam fali plejmejker, ne daj Bože ako se igrač povredi ozbiljnije, onda moramo da razmislimo o tome, ali za sada se nadamo da će se oporaviti što pre“, ocenio je trener crveno-belih.

On je dodao da su porazi sastavni deo sporta, ali da je uvek najbitnije da da njegov tim da sve od sebe.

„Tako izgleda ekipa koja gubi. Drugi tim je odigrao jako dobro, kada se na to doda to da mi napadamo sa jedniim igračem, limitirani smo u pogledu na ekipe koje to mogu da odbrane. Valensija je to takodje mogla da brani, ali smo uspeli da se izborimo za pobedu. Ekipe imaju prednost u odnosu na nas, to je nemoć, a ne nedostatak energije, meni to najteže pada. Nije prijanto izgubiti utakmicu, ali nažalost, biće toga i dalje, ne samo za nas, već i za druge ekipe. Sve to dodje na svoje i vidi se ko koliko vredi, najvažnije je da uvek damo svoj maksimum“, kazao je Šakota.

