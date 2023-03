Salihamidžić: Smena Nagelsmana je najteža odluka od kada sam direktor Bajerna

MINHEN – Sportski direktor Bajerna Hasan Salihamidžić izjavio je večeras da je smena dosadašnjeg trenera fudbalskog kluba iz Minhena Julijana Nagelsmana najteža odluka od kada se nalazi na ovoj funkciji.

Bajern je večeras saopštio je da Nagelsman dobio otkaz, a na njegovo mesto je postavljen Tomas Tuhel, koji je potpisao ugovor sa Bajernom do juna 2025. godine.

U saopštenju Bajerna se navodi da su ovu odluku doneli Salihamidžić i generalni direktor Oliver Kan u konsultaciji sa predsednikom Herbertom Hajnerom.

Tuhel će u ponedeljak, 27. marta odraditi prvi trening sa fudbalerima Bajerna.

„Ovo je najteža odluka koju sam morao da donesem od kada sam u rukovodstvu Bajerna. Sa Julijanom sam imao otvoren, prijateljski odnos od prvog dana. Žao mi je što smo morali da se rastanemo, ali nakon analize sportskog razvoja našeg tima, pogotovo posle januara, odlučili smo se na rastanak“, rekao je Salihamidžić.

Kan je izjavio da je odluka o smeni trenera doneta zbog „velikih oscilacija u igri“, i dodao je da ekipa pod vođstvom Nagelsmana nije pokazala pravi potencijal.

„Kada smo angažovali Nagelsmana, bili smo uvereni da ćemo sa njim da radimo na duge staze, jer on deli našu želju za igranjem uspešnog i atraktivnog fudbala. Međutim, došli smo do zaključka da kvalitet našeg tima sve ređe dolazi do izražaja. Igrali smo loše posle Svetskog prvenstva i to je bacilo senku sumnje na ispunjenje naših ciljeva. Zato smo sada morali da delujemo“, rekao je Kan.

Tuhel je bio bez angažmana od septembra prošle godine, pošto je dobio otkaz u Čelsiju. On je pre londonskog kluba vodio Majnc, Borusiju Dortmund i Pari Sen Žermen.

Tuhel će na klupi Bajerna debitovati prvog aprila na meču 26. kola Bundeslige protiv Borusije iz Dortmunda. Borusija je prva tabeli Bundeslige sa bodom više od Bajerna.

(Tanjug)

