Šampion u snukeru O’Saliven uporedio sebe sa Đokovićem

LONDON – Sedmostruki svetski prvak u snukeru Roni O’Saliven, uporedio je svoj stil igre sa načinom na koji Novak Đoković pobeđuje rivale na teniskom terenu, prenosi „Jurosport“.

„Većinu vremena igram na prilično visokom nivou, a to je zaista teško. To je kao da igraš tenis sa Novakom Đokovićem. Dobiješ prvi set 6:4, daš sve od sebe, ali onda on počne da prodire u tebe i vidiš im na licima: Ne mogu više da se nosim sa ovim momkom“, istakao je 46. godišnji O’Saliven.

On je rekao da pronalazi način da dominira u snukeru.

„Možete da osvojite jedan frejm, dva ili tri, ali pre ili kasnije sve se raspadne. Nije kriv protivnik, samo mu se urušava igra i psihologija. Na kraju im se sve sruši. U mojoj glavi u tom trenutku postoji misao: „Ti ne možeš da nastaviš u istom ritmu, ali ja mogu“. Neka rezultat bude 4:4, ali ja ću da povisim na 12:4. Protivnik daje sve snage da dođe do 4:4, ali ne može da nastavi“, rekao je O’Saliven.

On je priznao da mu je teško da stalno igra na visokom nivou.

(Tanjug)

