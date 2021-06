Saničanin: Kad zove Partizan, to se ne odbija

BEOGRAD – Nije mi bilo teško da prelomim između inostranstva i dolaska u Partizan, posebno kada sam video odlučnost trenera Aleksandra Stanojevića i uprave da me dovedu“, rekao je novi defanzivac crno-belih Siniša Saničanin.

„Partizan je stvarno veliki klub i takva ponuda se ne dobija često u životu tako da smatram da je ne treba olako odbijati. Svi su bili prekorektni prema meni i kada sam pričao sa ljudima sa kojima radim, kao i sa porodicom, zaključili smo da će to biti najbolji potez do sada u mojoj karijeri“, rekao je Saničanin za klupski sajt nakon potpisivanja ugovora.

Doskorašnji štoper Vojvodine i reprezentativac BiH istakao je da je često igrao protiv Partizana i da za stil igre trenera Stanojevića ima samo reči hvale.

„Partizan igra moderan fudbal, napadački, agresivan, da se zna tačno u svakom trenutku šta ko radi i gde ko stoji i u fazi defanzive i ofanzive. Što se tiče Vujačića i Markovića, ne mogu da im nađem zamerku, stvarno su delovali dobro ove sezone. Mogu samo da im čestitam na sezoni i na njihovim igrama”, navodi Saničanin.

On je angažovan je na poziciji štopera, kako bi popunio mesto upražnjeno odlaskom Markovića.

„To je neka tradicija, kada neko ode i dođe novi igrač, poredi se ko je bolji. Ne volim mnogo da pričam o sebi, volim da radim na terenu, da te komentare zaslužim od navijača. Nadam se da ću opravdati očekivanja na terenu, da će svi videti kakav sam, šta sam, koje kvalitete imam. Igram levog štopera, opet kažem, ne volim da poredim sebe sa nekim i govorim da li sam bolji ili nisam, želim da pokažem na terenu ko sam i šta sam”.

U sezoni 2019/2020 Saničanin je sa Vojvodinom osvojio Kup Srbije, kada su u finalu bili bolji upravo od Partizana.

„Uzeli smo Kup prošle godine, što mi je stvarno bila velika čast, protiv takvog rivala uzeti trofej. Imam želju i sa Partizanom da uzmem i Kup i titulu, da ne pričam o duploj kruni. Nadam se da ćemo zajedničkim snagama to ostvariti. Da nisam spreman na pritisak, ne bih se sigurno odlučio na ovakav potez, otišao bih možda negde u inostranstvo gde me ne poznaju i lakše bih se nosio sa tim. Spreman sam i jedva čekam da se nosim sa pritiskom, jer to je neki sportski pritisak. Jeste Partizan veliki klub, ima velike navijače, jedva čekam da istrčim na teren i da se svi zajedno radujemo“, rekao je Saničanin, koji je zadužio dres sa brojem četiri

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.