Šapić: Ponoviti olimpijsko zlato je velika stvar

BEOGRAD – Bivši vaterpolista Aleksandar Šapić rekao je da je Srbija osvajanjem drugog uzastopnog olimpijskog zlata napravila veliki uspeh.

Vaterpolisti Srbije odbranili su zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju, osvojeno 2016. godine u Rio de Žaneiru, pošto su juče u finalu pobedili Grčku 13:10.

„Veliki rezultat, veliki uspeh, ovo je šesta medalja zaredom koju vaterpolisti donose sa Olimpijskih igara. Od Sidneja nisu se promašile nijedne OI, a se ne donese medalja“, rekao je Šapić gostujući na TV Tanjug.

Predsednik gradske opštine Novi Beograd istakao je da su ove OI bile teške, jer su odigrane u uslovima koji su sve samo ne sportski, bez publike uz strikne mere i tenziju.

„Bile su pomerene godinu, to je bio naš dodatni potencijalni problem, jer smo mi bili ekipa u godinama. Imali smo osam igrača preko 30 godina i ti momci, okosnica ekipe, trebalo je da se oprosti prošle godine na ovom takmičenju. Bili su godinu dana stariji, nije to lako sve uklopiti i odgovoriti izazovima“, rekao je on.

„Ovaj vaterpolo turnir je bio jedan od najsnažniji u istoriji, osam-devet ekipa imale su ambiciju i objektivne šanse da osvoje medalju. Bilo je ovo teško takmičenje i emotivno teško. Videli ste njihove reakcije na kraju poslednje utakmice, gde je bilo potpuno pražnjene. Zato je taj uspeh veći. Na kraju krajeva, olimpijsko zlato ponoviti posle pet godina je velika stvar. Ja im čestitam i njima i stručnom štabu“, dodao je Šapić.

Na OI u Tokiju od reperezentacije se oprostila trofejna generacije, koja je osvojila sve što se osvojiti može.

„Savić je kalkulisao u poslednje dve-tri godine, na SP nije išao sa najjačim timom i pokazalo se da bio u pravu, jer pitanje je da li bi ovi igrači uspeli da isteraju sve do 2021. godine da ih nije odmarao u datim momentima. Čestitam i njemu na dobroj viziji i planiranju, sada je momenat za jednu kvalitetnu smenu generacija i da se otvori novi ciklus“.

Šapić je istakao i da srpski vatepolo ima budućnost, pre svega što ćemo sledeće sezone imati ligu koja će biti mređu prve tri u Evropi.

„Sedam-osam igrača koji su igrali na OI, nastupaće u našoj ligi. Biće to liga kakva nije bila u poslednjih 10 godina, što će olakšati Saviću. Uvek su problem bile pripreme, jer kako da skupiš igrače koji su po cdeloj Evropi…“, rekao je Sapić.

