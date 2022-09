Sara Ćirković odbranila „Vojvođansku Zlatnu rukavicu“

SUBOTICA – Mlada srpska bokserka Sara Ćirković osvojila je 40. „Vojvođansku Zlatnu rukavicu“ u omladinskoj kategoriji, koja je održana u Subotici, saopštio je Bokserski savez Srbije (BS S).

Selekcija Srbije na ovom takmičenju osvojila je četiri medalje. Na ovom takmičenju učestvovalo je 189 takmičara iz 21 reprezentacije.

Sara Ćirković je u kategoriji do 50 kilograma u finalu pobedila Anitu Adiševu iz Kazahstana. Dragana Jovanović je osvojila srebro u kategoriji do 52 kg. Nasa selekcija je u muškoj konkurenciji osvojila dve bronze, i to Marko Pižurica i Lazar Lazarević u kategoriji do 86 kilograma.

Sara Ćirković je odbranila „Vojvođansku Zlatnu rukavicu“, koju je osvojila prošle godine. Ovaj turnir je bio priprema za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano u Španiji od 13. do 27. novembra ove godine.

Za najbolju srpsku bokserku proglašena je Dragana Jovanović, a najbolji srpski bokser je Marko Pižurica.

(Tanjug)

