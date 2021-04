Saradnja OK Crvena zvezda i Zavoda za sport i medicinu

BEOGRAD – Odbojkaški klub Crvena zvezda i Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije potpisali su danas ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Ugovor su u Centru Zavoda na Košutnjaku potpisali direktor Zavoda Goran Bojović i generalni direktor OK Crvena zvezda Nikola Rosić.

Uz testiranja i korišćenje svih kapaciteta renomirane institucije i jedine specijalizovane ustanove čije su primarne oblasti sport i medicina sporta saradnja će sportistima OK Crvena zvezda omogućiti i besplatna pcr testiranja.

„Znači mnogo za OK Crvena zvezda to što će Zavod za sport i medicinu sporta voditi brigu o našim najmlađim sportistima i našim seniorima. Kao reprezentativac sam proveo skoro 20 godina u Zavodu, koji mi je svake godine pomagao da unapredim sebe. Smatram da je veoma značajan korak to što će se upravo Zavod brinuti o našim najmlađima, odbojkašima i odbojkašicama prvog tima“, istakao je Rosić za klupski sajt.

Bojović he iskoristio priliku i da čestita Rosiću na imenovanju.

„Vidim da je na pravom putu, vidim da će njegov put, kao i njegova karijera, ići uzlaznom putanjom. To mu želim od srca i imaće podršku i pomoć nas kao institucije koja vodi računa o vrhunskim sportistima. Kao što je Nikola i rekao, ova saradnja daje mogućnost svim sportistima OK Crvena zvezda da budu zdravstveno, psihološki i motorički testirani ovde, u instituciji koja je renomirana i zaslužna za sve medalje naših vrhunskih sportista“, istakao je Bojović.

(Tanjug)

