Sarajevo i Barselona spremaju zajedničku kandidaturu za ZOI 2030. godine

PEKING – Sarajevo i Barselona spremaju zajedničku kandidaturu za organizaciju Zimskih olimpijskih igara 2030. godine i na tu temu održan je sastanak predstavnika dva Olimpoijska komiteta u Pekingu, saopšteno je na sajtu Olimpijskog komiteta BiH.

Kako se navodi, na sastanku su prisustvovali predsednik OK BiH Marijan Kvesić, potpredsednik Milanko Mučibabić i generalni sekretar Said Fazlagić sa jedne, odnosno predsednik Olimpijskog komiteta Španije Alehandro Bravo i Viktorija Kabezas, član Izvršnog komiteta Evropskih olimpijskih komiteta i generalni sekretar OK Španije sa druge strane.

„Tema sastanka bila je kandidatura za ZOI Barselona – Sarajevo 2030, koja i u svetu sada već poprima obrise o jednoj izvrsnoj ideji. Da bi se ideja pretvorila u predlog, u narednom periodu biće održani prateći sastanci između interesnih strana, a Sarajevo bi trebalo da pripremi okvirni budžet za renoviranje borilišta. Okvirni budžet bi podrazumevao renoviranje skakaonica i staza za nordijsku kombinaciju, koje su prioritet kandidature, a čije delimicne troškove bi pokrio OK Španije. Potom bi Sarajevo trebalo u potpunosti da renovira bob stazu, kako bi se takmičenja u bobu, sankanju i skeletonu održala u Sarajevu, što bi značilo da bi ukupno 25% sportista i trenera ZOI Barselona – Sarajevo 2030 nastupilo u Sarajevu“, navodi se na sajtu OK BiH.

Sarajevo je bilo domaćin Zimskih olimpijskih igara 1984. godine, a Barselona letnjih Igara 1992. godine.

(Tanjug)

