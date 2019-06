Sari: Dolazak u Juventus je kruna karijere

Novi trener Juventusa Muricio Sari rekao je danas da je dolazak u taj fudbalski klub kruna njegove duge i teške karijere.

„Juventus mi je pružio priliku i to je kruna moje karijere, od koje je 80 odsto bilo izuzetno teško. Mislim da sam poštovao svakoga i davao sam sve od sebe, u svakom klubu“, rekao je Sari na konferenciji za novinare u Torinu.

Sari je danas predstavljen kao novi trener crno-belih, sa kojima je potpisao trogodišnji ugovor.

„Ne radi se o radu u jednom segmentu, očigledno, moj fudbal je drugačiji. Moram da shvatim koliko mojih ideja mogu da primenim i da to bude produktivno. Moram da osvojim više bodova, a ne manje, koristeći svoju filozofiju. Sve je u ravnoteži, šta je do taktike, a koliko do onoga što ostavljamo fudbalerima“, rekao je Sari.

„Ako mene pitate, voleo bih da Pjanić pipne loptu 150 puta po utakmici. Medjutim, sve je u ravnoteži i različitim karakteristikama. Nameravam da dam mojim igračima više slobode u završnici, gde igrači mogu više da improviziju“, dodao je on.

Sari je na klupi zamenio Masimilijana Alegrija, koji je osvojio pet uzastopnih titula u Italiji, ali nije uspeo da trijumfuje u Ligi šampiona, uprkos plasmanu u dva finala.

„Znamo da nije lako osvojiti sve što je on osvojio u poslednjih pet godina. Njegovi rezultati bili su izvanredni“, naveo je Sari.

On je rekao da je napustio Čelsi posle jedne sezone, pošto je „morao da se vrati u Italiju“. Pre toga bio je trener Napolija, velikog Juventusovog rivala. U Napulju su ga mnogi nazvali izdajnikom, nakon što je prihvatio posao u Juventusu.

„Neke poruke su mi fudbaleri poslali, uz drugačiji ton i pogled na profesiju. Ponekad igrači kažu stvari koje se uklapaju u sredinu u kojoj su. Bio sam tri godine u Napoliju i iz poštovanja sam odlučio da odem u inostranstvo (Čelsi). Zbog potrebe da se vratim u Italiju, dobio sam ponudu od Juventua i to je to. U svom životu sam svakoga poštovao i davao sam 110 odsto u svakom klubu. Isto ću da radim i za ove boje, ne mogu više od 110 odsto. Moji izbori su logični i nema potrebe pisati roman oko toga“, rekao je Sari.

Njegov sistem igre privlačio je mnogo komentara u Premijer ligi.

„Prethodnih godina forsirao sam 4-3-3, ali sistem 4-3-3 je u Čelsiju mnogo drugačiji od onog u Napoliju. Morali smo da pratimo karakteristike Edena Azara, pošto je mogao da promeni utakmicu, ali je njegovo prisustvo, takodje, uticalo na odbranu, na čemu smo morali da radimo. Pre ovog sistema, dugo sam forsirao 4-3-1-2, videćemo“, rekao je Sari.

„Došao sam juče, Aleksu Fergusonu je trebalo 20 godina da nametne svoj stil u mladim kategorijama i u seniorskoj ekipi. Voleo bih to da uradim, ali to bi bio veoma, veoma dug proces. Mislim da nisam dovoljno mlad da ostanem ovde dugo kao što je Ferguson u Mančester junajtedu“, dodao je on.

Na odluku da prihvati ponudu Juventusa uticalo je to što je uprava kluba bila odlučna da ga dovede.

„Kada me je Juventus kontaktirao, sezona je bila u jeku. Za 30 godina rada, nikada nisam video da je jedan klub toliko odlučan da dovede nekog trenera i to me je ubedilo. Nikada nisam video da je toliko direktora odlučno u nameri da dovedu jednog trenera. Bili su odlučni, uvereni i ujedinjeni u njihovom izboru“, dodao je Sari.

Italijanski mediji naveli su da će Sari dobiti veliki bonus ako osvoji Ligu šampiona sa Juventusom.

„Juventus će ići na osvajanje tog trofeja, ali takodje, ima osam ili devet ekipa koje su u istoj situaciji. Osećam veću odgovornost osvajanja trofeja u Italiji“, rekao je Sari.

