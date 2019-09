Savanović: Ako ćemo jedan kiks smatrati debaklom…

BEOGRAD – Nekadašnji košarkaški reprezentativac Duško Savanović ocenio je da se poraz Srbije u eliminacionoj fazi Svetskog prvenstva u Kini ne može smatrati debaklom.

„Ne znam da li je to kiks, mi to mnogo negativno gledamo. Ako ćemo iskreno, reprezentacija je u ovom momentu podbacila samo jednu utakmicu. Uspeh bi bio biti među četiri najbolje reprezentacije sveta. Falila nam je samo jedna utakmica do toga. Imali smo utakmicu sa Španijom koja se ne broji. Ako ćemo taj jedan kiks smatrati debaklom, skandalom kako se opisuje kroz javnost… Ja ne bih pridavao toliki značaj. Ostaje generacija sjajnih košarkaša, koji će biti fenomenalni igrači i u budućnosti. Srbija treba da se ponosi takvim vidom igre i pristupom. Izgledali smo jako dobro, imamo dobar odnos s javnošću… Nije prošlo na ovom prvenstvu, proći će na drugom“, rekao je Savanović Tanjugu.

On je dodao da ne treba tražiti krivce za rasplet situacije.

„Krivca ne treba traziti nigde, ništa zlo se nije ni desilo. Možda negde nije funkcionisalo najbolje, možda momci nisu znali da prepoznaju kako se ponašati u porazu. Možda ih je poraz od Španije mnogo ošamutio. Sve ostalo je ljudski i sportski.“

Srbija je u pripremnom periodu pobedila na svih 10 mečeva, grupnu fazu odigrala bez poraza, nakon čega su usledili neuspesi protiv Španije i Argentine. Na tim mečevima je izgledalo je da energija napustila srpski tim.

„Možda je tako delovalo, ali nije bilo. Nije bilo bez energije. Ne znam zašto se provlači to da nije bilo srcanosti, energije… To je suludo. Ti možeš da igraš dobro ili loše. Na kraju krajeva, stvar je koncentracije, da u tim momentima gde ona dolazi najviše do izražaja, nisu bili pri sebi. Svi gledamo kroz rezultat, oni nisu prošli dalje. To je taj faktor o kojem Srbija bruji“, rekao je on.

Savanović je istako da pobednički niz na pripremama nije zavarao izabranike Aleksandra Đorđevića i da nije stvorio lažnu sliku.

„Oni su veliki profesionalci, odrasli ljudi. Teško da ih je to moglo da sputa, taj element sigurno nije bio u igri. Imali su oni prvu sliku“.

Srbija danas od 13 sati igra protiv SAD u razigravnju od 5. do 8. mesta.

„Lepo je biti na Svetskom prvenstvu i da igraš za 15. mesto, ti učestvuješ u tome. Sam odlazak je prelepa stvar. Ta utakmica nema značaj, ali kada igraš za Srbiju i kada nosiš dres i kada igraš i u prijateljskim utakmicama, ti predstavljaš svoju državu. Mislim da su oni toga svesni“, zaključio je Savanović.

(Tanjug)