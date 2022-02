Savic i Mitrovic rucali sa sticenicima Verskog starateljstva

BEOGRAD – Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić i proslavljeni reprezentativac Stefan Mitrović posetili su danas crkvenu kuhinju Verskog dobrotvornog starateljstva, u Francuskoj ulici Beogradu i obedovali sa štićenicima.

„Tu smo ispred Vaterpolo saveza da pomognemo ljudima koji su socijalno ugroženi. Žao mi je što je tako, čujem da dosta ljudi dolazi i svi bi trebalo da pomognemo. To su naše komšije, jer biti gladan u 21. veku, u Srbiji, koja je rodna zemlja, velika je opomena za sve nas“, rekao je Mitrović novinarima i dodao da nije prvi put da vaterpolisti pomažu, ali da su danas pred medijima da bi apelovali i na druge da pomognu.

Zajedno sa Savićem i Mitrovićem bio je operativni direktor Vaterpolo Saveza Srbije Đorđe Đorđević, a dočekao ih je sveštenik Vlada Marković.

„Srećan sam danas pre svega na ljudskom nivou, poseta je nastala kao plod želje da pomognu jer su naši veliki šampioni prolazili, videli ljude, raspitali se o čemu je reč i došli su do pomognu. To je ono što nema cenu, to je jedno divno Božje čudo. Preneo sam im blagoslove patrijarha Porfirija i episkopa Justina“, rekao je Marković i istekao da 2.000 ljudi dnevno dobije obrok u Beogradu, na šest lokacija, ali i druge vrste pomoći, zdravstvenu, u garderobi, ali pre svega šansu da pronađu izlaz i prevaziđu probleme u kojima su se našli.

