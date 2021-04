Savić: Na pobedu u N. Pazaru, ne odustajemo od trećeg mesta

BEOGRAD – Fudbaler Čukaričkog Milan Savić rekao je da tim neće odustati od borbe za treće mesto u Superligi Srbije.

Brđani su blizu plasmana u Evropu, ali Savić ističe da treba biti oprezan dok se kvalifikacije za Ligu Konferencija i teoretski ne obezbede.

“ Zadovoljni smo onim što smo do sada pokazali. Naravno, primarni cilj je bio plasman u Evropu. Četvrto mesto je gotovo izvesno, ali moramo da sačekamo i rezultate u Kupu, nikad se ne zna. Jesmo jednom nogom na međunarodnoj sceni, ali kao što je trener već govorio, ne treba da se zadovoljavamo onim što smo postigli, već da se borimo do kraja za treće mesto. Vojvodina je trenutno ispred nas, ima bod više, sedam kola je do kraja prvenstva, biće neizvesno“, rekao je Savić za klupski sajt.

Čukarički će u nedelju od 13 sati gostovati u Novom Pazaru, ekipi koju su ove sezone već dva puta savladali, u Superligi na Banovom brdu sa 4:0, u Kupu Srbije u gostima sa 3:1.

„Novi Pazar je dobra ekipa, potrebni su im bodovi u borbi za opstanak. Zbog toga smatram da će biti dobra utakmica, mi ćemo takođe ići na pobedu, kao i u svakom meču. Znamo kako igraju kad su domaćini, ali već smo ih tamo savladali jednom ove sezone. Sigurno je da će pritisak biti na njima, s obzirom na situaciju u kojoj se nalaze. Ali, Čukarički je veliki klub, uvek ima blagog pritiska i kod nas, uvek je pobeda imperativ ovog tima“, kazao je Savić.

„Mnogo nam je bitna utakmica u Novom Pazaru i iz tog razloga, eventualnom pobedom bili bismo već u sigurnoj zoni što se tiče Evrope. Uz napominjem, povoljan rasplet po nas u Kupu Srbije, ne želim nikako da potcenim odličnu ekipu Radnika. Ali, zaista, ako pobedimo u Pazaru, načinićemo veliki, možda i ključni korak ka Evropi“, zaključio je Savić.

(Tanjug)

