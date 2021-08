Savić: Srećan zbog ove generacije koja više neće porasti

TOKIO – Kao i svaki put, iskreno da kažem, nekako sam emotivno prazan, ali srećan zbog ove generacije koja više neće porasti, izjavio je danas selektor vaterpolista Dejan Savić nakon osvajanja olimpijskog zlata.

Vaterpolo reprezentacija Srbije odbranila je olimpijsko zlato iz Rija, pošto je danas u finalu Igara u Tokiju savladala Grčku 13:10, a na taj način trofejna generacije, koja je osvojila sve što se osvojiti moze, završava reprezentativnu karijeru.

„Kao i svaki put, iskreno da kažem, nekako sam emotivno prazan, ali srećan zbog ove generacije koja više neće porasti. Ne mogu sada da pričam o tome, realno je da uživamo u ovom. Bilo kakav komentar utakmice, bitno je ono što piše na semaforu i šta je na grudima mojih igrača“, rekao je Savić srpskim izveštačima u Tokiju.

Savić je upitan je i koliko je snage trebalo da se dođe do ovog uspeha.

„Nije to do snage, nego do psihološkog momentra, svega onog što su ovi dečaci istrpeli od svog detinjstva, preko odrastanja i kroz reprezentaciju i naravno poslednjih osam godina sa mnom. Definitivno nije lako. Sad svi shvataju kako je mojoj ženi“, poručio je Savić u prepoznatljivom, šaljivom tonu.

