Savo Milošević pred AZ: Lupao sam čaše po stadionu zbog malera

Trener Partizana Savo Milošević rekao je danas da će protiv AZ Alkmara imati sve fudbalere na raspolaganju i da je optimista kada je reč o predstojećoj utakmici, ali i prolasku grupne faze Lige Evropa.

„Imali smo u utorak 29 igrača na treningu, spremnih i ornih. Lupao sam čaše po stadionu zbog malera. Imamo praktično sve igrače na okupu. Imamo različite varijante kada su u pitanju protivnici i to je snaga našeg tima, da možemo različite stvari da radimo u odredjenim utakmicama“, rekao je vidno raspoloženi Milošević na konferenciji za novinare u Beogradu.

Partizan će u četvrtak od 21.00 na stadionu u Humskoj utakmicom protiv AZ Alkmara početi takmičenje u grupnoj fazi Lige Evropa.

Milošević mnogo igrača na raspolaganju ne vidi kao „muke“.

„Niti su muke, niti su slatke. Sutra je samo jedna utakmica. U 15-ak dana ćemo imati šest utakmica. Do decembra ćemo igrati non-stop dva puta nedeljno, ne računajući reprezentativne pauze. Biće nam potrebni svi. Igrači su svesni da niko od njih ne može da igra sedam utakmica u 20 dana. Može, ali ćemo ga pokidati. Taktička opredeljenja u skladu sa protivnikom će odrediti ko će igrati“, kazao je Milošević.

Duel sa AZ-om će, zbog kazne UEFA, kao protiv Moldea u kvalifikacijama na stadionu gledati samo deca iz omladinskih škola širom Srbije i regiona.

„Imali smo veliki problem u prvoj utakmici protiv Moldea. Energija je bila toliko pozitivna da smo prvo poluvreme igrali kriminalno. Sada očekujem da s tim iskustvom ekipa već zna šta je očekuje, a da će to biti veliko iznenadjenje za igrače AZ-a. Mislim da to može da bude veliki plus za nas. Sve ukazuje na to da će biti 20-ak hiljada klinaca. Ako onih pet prave takvu buku, mogu da zamislim šta će biti sutra“, rekao je Milošević.

Trener Partizana je naveo da je AZ „klasičan primer holandskog fudbala“.

„To je ekipa koja ne odustaje ni u jednoj fazi, kao što igra većina holandskih ekipa. To je tipična holandska škola. Mlada su i perspektivna ekipa. Dobro smo analizirali AZ, imamo jasnu sliku o tome šta nas čeka. Očekujem da damo makismum, pre svega. Ako tako bude, verujem da možemo da dodjemo do dobrog rezultata“, rekao je on.

Milošević je naveo da je ekipa iskoristila reprezentativnu pauzu da se dodatno spremi za predstojeću utakmicu.

Pored Partizana i AZ-a u grupi su još Astana i Mančester junajted. Milošević veruje u prolaz dalje.

„Biće jako teško, ali nije nemoguće. Najbitnije je da u velikoj meri zavisi od nas. Propusti ako ih bude mogu da se nadoknade. Ako budemo pravi, imaćemo dobre šanse kada je u pitanju prolaz“, rekao je Milošević.

Iz Partizana je rečeno da će više od 200 autobusa iz unutrašnjosti Srbije i regiona dovesti decu iz škola fudbala koja će sutra gledati utakmicu na stadionu u Humskoj.

