Savo Milošević više nije trener Partizana

Trener fudbalskog kluba Partizan Savo Milošević podneo je danas neopozivu ostavku.

„Nisam u afektu, nije ovo kap koja je prelila čašu, ovo već traje, dozvolio sam sebi da uradim to što sam uradio u Novom Sadu, a ružno je. To ne sme da radi trener i pedagog, pre svega trener Partizana. Ali, nije me Novi Sad opredelio, ovo traje i sve je jako mučno. Šta da kažem momcima kada udjem u svlačionicu i pogledam ih u oči. Sebi znam šta da kažem: idi odavde i nikad više ne raditi ovde“, rekao je Milošević za Sportklub.

Milošević je napustio Partizan dva dana posle poraza od Vojvodine u šestom kolu Super lige, drugog za crno-bele ove sezone u srpskom prvenstvu.

On je na toj utakmici isključen jer je sudiju gadjao flašicom.

Iz Partizana rečeno da je Milošević neopozivu ostavku podneo pred sednicu Odbora za hitna pitanja i da je satima trajao pokušaj da on ostane, duboko ceneći njegov učinak.

Dalji koraci fudbalskog kluba Partizan su, navodi se, „spremni“ i biće objavljeni u narednim danima.

Partizan: Neizmerna zahvalnost Miloševiću na ljubavi, trudu i rezultatima

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da neizmerno zahvaljuje dosadašnjem treneru Savu Miloševiću.

„Partizan neizmerno zahvaljuje Miloševiću na ljubavi, trudu, zalaganju i rezultatima koje je donosio u najtežim vremenima za klub. Neizmerno hvala na svakom derbiju, evropskoj utakmici i prolivenom znoju u domaćem prvenstvu. Savo kao takav, veliki čovek i još veći Grobar će zauvek biti deo crno-bele porodice“, navodi se u saopštenju kluba.

Milošević je podneo neopozivu ostavku pred nastavak sednice Odbora za hitna pitanja Partizana.

„Dani i sati ubedjivanja, razgovora i ljubavi prema Partizanu nisu urodili plodom naspram teškog perioda, stresa i nagomilane nepravde sa kojom se Milošević sa svojim stručnim štabom, igrači, kao i sam klub suočavao u periodu iza nas. Teška srca, bez skrivanja suza u očima, saradnja izmedju FK Partizan i još jednog velikana ne samo srpskog već i evropskog fudbala je završena“, piše u saopštenju crno-belih, koje je objavljeno na klupskom sajtu.

Partizan je naveo da će imenovanje novog trenera biti naknadno objavljeno.

