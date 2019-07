Šćekić: Više smo se „tukli“; Stojković: Konahs ne igra fudbal

RIL – Fudbaleri Partizana Aleksandar Šćekić i Strahinja Pavlović, kao i golman Vladimir Stojković, složili su se da je najbitnije da su izbegnute povrede i ostvarena pobeda na gostovanju velškom Konahs Kiju u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Strelac jedinog gola na očajnom terenu u Rilu bio je crnogorski reprezentativac Šćekić u 62. minutu odličnim udarcem sa ivice kaznenog prostora.

„Teška utakmica, više smo se „tukli“ nego što smo igrali fudbal. Mnogo smo kvalitetniji od njih i nemaju drugi način osim da nas „biju“ i prave faulove“, rekao je Šćekić za klupsku televiziju.

Visoki vezista smatra da će u Beogradu biti puno lakše i ubedljivije jer je bolji teren.

„Teren u Rilu je baš loš, suv, dok je naš izvanredan. Veruhem da će rezultat biti još veći. Ovde nismo imali puno načina za igru, pokušavali smo, a u Beogradu će biti drugačije“.

Kapiten Vladimir Stojković uveren je da će u Humskoj biti zabeležena rutinski trijumf.

„Očekivali smo da će, pored katastrofalnog terena, biti „tuče“ koja je počela već od petog minuta.. Morali smo da se priviknemo, a teško je igrati protiv ekipe koja ne igra fudbal, tuče se i igra na duge lopte, što je i legitimno“, naveo je iskusni čuvar mreže.

Stojković je prokomentarisao situaciju kada je zbog sukoba sa protivničkim igračima zaradio žuti karton.

„U vazduhu sam uhvatio loptu preko dvojice. Iako je bila praktično u mom posedu išli su laktom u bočni mišić, kako bi me uneli u gol. To me je isprovociralo, tako najčešće dolazi do povreda protiv ovakvih ekipa. Hvala Bogu da je završeno“, rekao je Stojković i pozvao navijače da ispune tribine u revanšu.

Mladi štoper Strahinja Pavlović priznao je da je u jednom trenutku bilo nervoze zbog propuštenih šansi, ali da ih je smirivao trener Savo Milošević.

„Ovakve utakmice ne mogu bez grube igre i oštrih startova. Najbitnije je da smo pobedili, da u Beogradu možemo da završimo posao“, zaključio je Pavlović.

Revanš na stadionu u Humskoj je sledećeg četvrtka.

(Tanjug)